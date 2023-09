Bonstetten

Gemeinde plant Verbot: Bonstetten will keine Brummis im Ort

Plus Bonstetten will Lastwagen über 3,5 Tonnen die Durchfahrt verbieten. Ganz allein entscheiden kann die Gemeinde das aber nicht.

Von Katja Röderer

Am liebsten würden die Bonstetter die Brummis ganz aus ihrem Ort verbannen. Schon 2015 hatte es einen Versuch gegeben, Lastwagen mit einem Gewicht von über 3,5 Tonnen die Durchfahrt durch den Ort zu verbieten. Bürgermeister Anton Gleich (CSU) erinnert sich noch gut daran. Damals hatte die Staatliche Straßenverkehrsbehörde dem Vorhaben eine Absage erteilt. Jetzt will Bonstetten ein zweites Mal versuchen, ein LKW-Verbot auf der Ortsdurchfahrt zu erreichen.

Das hat der Gemeinderat jetzt einstimmig in seiner Sitzung beschlossen. Wie der Bürgermeister berichtet, habe die Fraktion der Freien Wähler den Antrag gestellt, die Lage noch einmal prüfen zu lassen. Denn die Voraussetzungen für ein Lkw-Verbot auf der Ortsdurchfahrt hätten sich seit 2015 geändert. So sei inzwischen beispielsweise auch die Umgehung bei Adelsried fertig gebaut. Es sei möglich, "Kieskutschen", wie sie in Bonstetten oft genannt werden, über andere Strecken zu lenken. Damit die Ortsdurchfahrt ganz offiziell für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt werden kann, wird die Gemeinde sich nun erneut mit der Verkehrsbehörde im Landratsamt in Verbindung setzen. Anton Gleich rechnet damit, dass in sechs bis acht Wochen ein Ergebnis vorliegt.

