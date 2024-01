Bonstetter ehren erfolgreiche Sportler, Ehrenamtler und ihren Bürgermeister

Plus Beim Neujahrsempfang in Bonstetten wurden besondere Leistungen gewürdigt. Bürgermeister Anton Gleich wurde mit einer Ehrung für mehr als 25 Dienstjahre bedacht.

Um Sport, ehrenamtliches Engagement und Gemeindepolitik drehte sich alles beim Neujahrsempfang in Bonstetten. Zum ersten Mal wurde er von der neu gegründeten Jugendgruppe somBONito musikalisch begleitet. Ihrem portugiesischen Namen "schöner Klang" machten die Musiker alle Ehre.

In seiner Neujahrsansprache machte Bürgermeister Anton Gleich deutlich, dass er in solch schwierigen Zeiten froh sei, dass sich seine Arbeit auf die Kommune Bonstetten beziehe. "Auch wenn die Diskussionen im Gemeinderat mal spannend bis hitzig werden können, steht doch meist das Projekt im Vordergrund", sagte er. Dann ließ das Gemeindeoberhaupt abgeschlossene Projekte wie die Sanierung der Friedhofswege und der Spielplätze Revue passieren und sprach über das Kleinbusprojekt AKTiVVo. Geduld ist bei den Anwohnern beim Breitbandausbau gefragt. Entgegen den Ankündigungen wird er wohl erst Ende 2024 abgeschlossen sein.