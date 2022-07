Die erweiterte Kita in Bonstetten bietet Platz für 105 Kinder

Durch den Zuzug von Familien hat der Platz in der Kindertagesstätte St. Stephan in Bonstetten nicht mehr ausgereicht. Von den neuen Räumen machten sich viele Besucher ein Bild.

Als der Bürgermeister der Gemeinde Bonstetten, Anton Gleich, vor elf Jahren den Neubau des Kindergartens Bonstetten in einem Festakt seiner Bestimmung übergab, war er der Meinung, dass man „etwas für die nächsten 20 oder gar 30 Jahre geschaffen“ habe. Weit gefehlt: durch die neu ausgewiesenen Neubaugebiete haben sowohl einheimische als auch „neue“ Familien ihren Weg nach Bonstetten gefunden. So wurde eine Erweiterung der Kindertagesstätte unausweichlich.

Bürgermeister Gleich konnte den Festakt diesmal wegen einer Corona-Erkrankung nicht leiten. Zunächst erfolgte der kirchliche Segen durch Pfarrer Lochbrunner, der alle neuen Räume segnete.

Fünf Gruppen gibt es in der Kita Bonstetten

Viele Gäste staunten nicht schlecht, als zweiter Bürgermeister Bernd Adam in seiner Ansprache ihnen die aktuellen Daten nannte. Insgesamt bietet jetzt die Kindertagesstätte St. Stephan Platz für 105 Kinder in fünf Gruppen, drei Gruppen mit zusammen 75 Kindern im Kindergarten und zwei Gruppen mit insgesamt 30 Kindern in der Kinderkrippe. Unter der Leitung von Christine Long-Wieland sorgt ein Team von 19 Mitarbeiterinnen für das Wohl der Kinder.

Adam betonte, dass drei Komponenten erforderlich sind, um ein solches Projekt wie diese Kinderkrippe zu stemmen. Zum einen Tatkraft und Weitsicht, Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit und natürlich Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt. Doch nur durch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Träger der Kindertagesstätte, der Katholischen Kirchenstiftung St. Stephan, und der Gemeinde Bonstetten sei ein solches Unterfangen möglich. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert steht hier aufseiten der Kirche der Ortsgeistliche Lochbrunner und der Kindergartenpfleger Hans Haslinger.

Bonstetter Dorfgemeinschaft ist ein wichtiger Baustein

Als „besonders großen Baustein“ würdigte Adam die Dorfgemeinschaft, die in Bonstetten gelebt und mit Leben erfüllt werde. Den Kirchenzug hatten die Stauffersberger Musikanten angeführt, die Straßen waren von der Feuerwehr Bonstetten gesichert worden. Zum Imbiss, zu dem die Gemeinde eingeladen hatte, bewirtete das Bräustüble Bonstetten mit Schweinebraten und Spätzle. Reinhard Schaller sorgte für die Getränke.

So betonte Adam zum Abschluss: „Kinderkrippe und Kindergarten wurden für die jüngsten Mitglieder der Dorfgemeinschaft errichtet, doch dazu gehören wir alle. Ich freue mich, dass auch Christine Keiß (92 Jahre) und Johann Dichtl (88 Jahre) der Einladung ihrer Gemeinde gefolgt sind.“

Beim „Tag der offenen Tür“ hatten die Gäste die Möglichkeit, die Kindertagesstätte in Augenschein zu nehmen. Und so hieß es schon mal: „Oma, schau mal, hier sind die „Igel“ zu Hause. Also auch ich!“