Einbrecher verwüsten das Tennisheim in Bonstetten

Erheblichen Sachschaden richteten Einbrecher im Tennisheim in Bonstetten an.

Unbekannte Täter verwüsteten im Verlauf der vergangenen Tage das Tennisheim in Bonstetten. Der Schaden wurde am Mittwochvormittag durch einen Handwerker festgestellt. Durch den oder die Täter wurden laut Polizeibericht Scheiben und Fensterläden eingeschlagen und eine Duschkabine und der Fernseher beschädigt. Zudem wurde der Backofen in der Küche eingeschaltet, was eine erhebliche Brandgefahr verursachte. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt. (dav)

