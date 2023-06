Eingeschaltet Herdplatte löst Feueralarm in Bonstetten aus

Eine Bewohnerin vergisst in Bonstetten, die Herdplatte auszuschalten. Papier und eine Küchenrolle fangen an zu brennen.

Ein Küchenbrand in Bonstetten ist am Mittwoch gerade noch glimpflich ausgegangen. Eine Bewohnerin hatte gegen 9.45 Uhr in der Rosenstraße gekocht und vergessen, das Kochfeld abzuschalten.

Durch die entstandene Hitze geriet laut Polizei eine Küchenrolle und in der Nähe liegende Papiere in Brand. Sofort rückten die Feuerwehren aus Bonstetten und Adelsried aus. Allerdings hatte sich das Feuer nicht weiter ausgebreitet, sodass kein weiterer Sachschaden entstand und die Wohnung lediglich belüftet werden musste. Personen kamen nicht zu Schaden. (thia)