Bonstetten

06:00 Uhr

Für Bonstettens Ortsmitte sind jetzt die Bürger gefragt

Plus Bei der Planung der neuen Ortsmitte Bonstettens können sich nun Interessierte an zwei Terminen einbringen und den Verantwortlichen Fragen stellen.

Von Ludwig Wenisch Artikel anhören Shape

In der langwierigen Diskussion um die Gestaltung einer neuen Ortsmitte in Bonstetten soll kommende Woche ein Neustart gewagt werden: Am Freitag, 23. Februar, findet um 18 Uhr ein öffentlicher Informations- und Diskussionsabend im Bürgersaal statt, bei dem Bürgermeister Anton Gleich, die Gemeinderäte und die beteiligten Architekten über den aktuellen Planungsstand informieren.

Tags darauf, am Samstag, 24. Februar, wird dort ab 13.30 Uhr eine Planungswerkstatt veranstaltet. Dort können vorangemeldete Teilnehmende - anmelden kann man sich unter mitte-bonstetten.de - Vorschläge zur Neugestaltung der Ortsmitte äußern. Diese werden dann direkt vor Ort von den Architekten und Landschaftsarchitekten in Skizzenform verbildlicht. Moderiert werden beide Termine von Petra Voßebürger vom Dialoggestalterbüro IKU aus Dortmund. Der Gemeinderat hatte im Herbst des vergangenen Jahres entschieden, sich dort professionelle Hilfe für die seit Jahren anhaltende Diskussion um die Zukunft der Ortsmitte zu holen.

