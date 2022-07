Grüne und Freie Wähler sehen Vertrauen in Bürgermeister als erschüttert an

Plus Der Gemeinderat Bonstetten hat die Jahresrechnung von 2020 nur eingeschränkt entlastet. Grüne und Freie Wähler fühlen sich vom Bürgermeister in einigen Fällen übergangen.

Im Bonstetter Gemeinderat schwelt seit Monaten ein Konflikt um die Entlastung der Jahresrechnung von 2020. Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte bereits im vergangenen Jahr Ungereimtheiten bei den Finanzen festgestellt. Wie der vorsitzende Rechnungsprüfer Wolfgang Bschorr ( CSU) in der vergangenen Sitzung darlegte, überschritt Bürgermeister Anton Gleich seine Bewirtschaftungsbefugnis. Mehrfach hatte der CSU-Politiker Ausgaben in der Vergangenheit getätigt, die der Gemeinderat vorher hätte bewilligen müssen.