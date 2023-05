Bonstetten

Kurt Paschers Musik ist beim Bonstetter Maifest der Besuchermagnet

Plus Der Ansturm auf das Maifest in Bonstetten ist so groß, dass am Vatertag die Gäste auf dem Trockenen sitzen. Das Problem wird aber schnell gelöst.

„Am Donnerstagabend hatten uns unsere Gäste leer getrunken und gegessen!“, sagte Markus und strahlte über das ganze Gesicht. Was war passiert? Traditionell ist beim Bonstetter Maifest viel los, aber an diesem Vatertag war es ein wahrer Ansturm auf den Stegherr-Stadel, wo dieses Jahr endlich wieder das Maifest stattfinden konnte. Die vergangenen Jahre hatte dies Corona verhindert. So waren die Musiker der Stauffersberger Musikanten dieses Jahr mit besonderem Eifer am Werk, um den Stadel der Familie Stegherr in „ihren“ Musikerstadel umzugestalten.

Der große Zuspruch aus nah und fern war „Belohnung genug“, freute sich auch Matthias. Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephan hieß es Frühschoppen mit den „Schwäbischen Brotzeitmusikanten“, bevor um 14 Uhr die Hausherren, die Stauffersberger Musikanten, für den Vatertag-Nachmittag den Taktstock übernahmen. Mit der zünftigen Blasmusik der Marktkapelle Welden wurden die Gäste am Abend unterhalten. Bei so geballtem Engagement war es kein Wunder, dass es gegen Abend hieß: „Leider ausverkauft“ oder „diesen Wein haben wir nicht mehr“!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

