Mehr Blumen für Bonstetten: Wird die Gemeinde bald bunter?

Die Gemeinde und der Landschaftspflegeverein planen eine Aktion, um den Ort blumiger zu gestalten. Außerdem bekommt das Projekt „Ackerglück“ ein neues Zuhause.

„Bonstetten blüht auf“ – unter diesem Motto wollen die Gemeinde und der Heimat- und Landschaftspflegeverein in Bonstetten in den kommenden Wochen an alle 750 Haushalte Tütchen mit den Samen für essbare Blumen verteilen. Grünes Licht gab es dafür am Dienstag vom Gemeinderat, ebenso wie für den Umzug des Projekts „Ackerglück“.

Wo das Projekt "Ackerglück" in Bonstetten Platz finden soll

Bisher bewirtschafteten die Hobbygärtnerinnen und -gärtner des Vereins eine Fläche in der Nähe der Lourdeskapelle. Dort wurden in den vergangenen Jahren nicht nur heimische Nutzpflanzen, sondern auch Exotisches wie Sojabohnen angebaut. Nun soll das Projekt als neues Zuhause eine ca. 1200 Quadratmeter große Fläche neben dem örtlichen Tennisplatz erhalten.

Nicht überall jedoch verläuft die Begrünung und Bepflanzung des Ortes nach Plan: Die eigentlich schon 2023 beschlossene Anpflanzung von Blühstreifen an den Ortseingängen lässt auf sich warten. Bürgermeister Anton Gleich begründete dies im Gemeinderat mit einem Verweis auf den zuständigen Landschaftsarchitekten Hans Marz, der die schmalen Streifen als "nicht unbedingt bienenfreundlich" betrachte.

Neubaugebiete in Bonstetten sollen begrünt werden

Auch ihre Neubaugebiete möchten die Bonstettener begrünen: Auf Initiative von Leo Kränzle (Grüne) ist nun eine Baumbepflanzung der dortigen Grüninseln vorgesehen. Um welche Bäume es sich schlussendlich handelt und ob der Gemeinderat den veranschlagten Kosten für das Projekt zustimmt, wird sich später entscheiden – noch befindet sich die Gemeinde bis zum 18. März in der haushaltslosen Zeit.