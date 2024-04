Osterausflug endet mit einem schweren Unfall

Wegen Kies auf dem Fahrradweg stürzten drei Longboard-Fahrer bei Bonstetten. Dies hatte böse Folgen für einen folgenden Radfahrer.

Ein schwerer Unfall auf einem Fahrradweg hat sich am Ostersonntag bei Bonstetten ereignet. Wie die Polizei mitteilt, waren mehrere Ausflügler mit Longboards sowie einem Fahrrad mit Anhänger neben der Kreisstraße A5 von Bonstetten kommend in Richtung Heretsried unterwegs. Kurz nach Bonstetten kam ein leicht abschüssiger Berg. Aufgrund "minimal liegenden Kieses", so die Polizei, kam der erste Longboard-Fahrer zu Fall und konnte sich in einen Acker retten.

Im Anschluss stürzten die beiden anderen Fahrer ebenfalls. Ein Longboard stellte sich quer, so dass der 27-jährige folgende Fahrradfahrer an diesem hängen blieb und ebenfalls stürzte. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in die Uniklinik gebracht. Das Kind im Anhänger blieb unverletzt. Die drei Longboard-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle vier Ausflügler waren ohne Helm unterwegs, teilt die Polizei mit. (kar)