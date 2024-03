Planung der neuen Ortsmitte ist das teuerste Projekt in Bonstetten

Plus Die Gemeinde Bonstetten greift 2024 auf ihre Rücklagen zu, um die anstehenden Projekte bezahlen zu können. Sie ist so gut wie schuldbfrei.

Mit einem Ergebnis von neun zu vier Stimmen hat der Gemeinderat in Bonstetten am Montag dem Gemeindehaushalt für das laufende Jahr zugestimmt. Die für den Haushaltsplan Verantwortlichen waren optimistisch: „Ich denke, dass die Gemeinde Bonstetten mit ihrem Haushalt hervorragend aufgestellt ist“, sagte Bürgermeister Anton Gleich ( CSU). Auch Kämmerer Günther Tauber betonte, dass Bonstetten mit dem diesjährigen Haushalt „auf soliden Beinen“ stehe.

Bei seiner Vorstellung des Haushaltsplanes bezeichnete Tauber das vergangene Jahr als sehr erfreulich. Tatsächlich hatte die Gemeinde 2023 gestiegene Steuereinnahmen zu verzeichnen: Fast 140.000 Euro mehr als die ursprünglich angesetzten 250.000 Euro konnte die Gemeinde an Gewerbesteuern einnehmen – im Vergleich zum Vorjahr sind das 50.000 Euro mehr.