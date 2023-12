Steht der Kindergarten in Bonstetten vor Engpässen?

Den Bedarf an Kita-Plätzen richtig einzuschätzen, ist für keine Kommune einfach. Die Freien Wähler wollten wissen, ob zusätzliche Gruppenräume überhaupt möglich sind.

Bundesweit warnt das Kindergartenpersonal immer wieder vor drohendem Platzmangel. Dieser Situation möchte man in Bonstetten vorbeugen – sofern sie überhaupt realistisch ist. In der Gemeinderatssitzung im November hatte Günter Katheder-Göllner von der Jugendhilfe des Landratsamts bereits verschiedene Szenarien und Lösungsmöglichkeiten für die künftige Kinderbetreuungssituation vorgestellt. In der letzten Sitzung vor Jahresende stellte die Fraktion der Freien Wähler nun einen Antrag, mit dem ein Fachbüro mit der Prüfung verschiedener Lösungsmöglichkeiten zur Schaffung von zusätzlichen Gruppenräumen beauftragt werden sollte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die darin genannten Möglichkeiten beinhalteten unter anderem eine dauerhafte oder temporäre bauliche Erweiterung der Räumlichkeiten des Kindergartens oder die Errichtung eines Waldkindergartens. Petra Zinnert-Fassl ( Freie Wähler), die den Antrag im Gemeinderat vorstellte, konkretisierte den Vorschlag einer vorübergehenden baulichen Erweiterung auf die Möglichkeit „Skandinavischer Kuben“, wie sie bereits als Übergangslösung für die Grundschule in Adelsried genutzt würden.

Die Freien Wähler haben eine praktikable Lösung vorgeschlagen

Der Vorteil solcher Kuben liege darin, dass sie schnell auf- und wieder abgebaut werden könnten, so Fassl. „Unser Antrag geht dahin, dass wir dann eine Planung haben, wenn wir sie brauchen“, erläuterte Zinnert-Fassl im Gemeinderat. Bürgermeister Anton Gleich ( CSU) jedoch stellte eine entsprechende Zunahme der Kinder, die einen Platz benötigen, grundsätzlich infrage: Ab 2025 müsse man – sofern kein neues Neubaugebiet ausgewiesen werde – mit 16 neuen Kindern pro Jahrgang rechnen. Mit der Annahme, dass jedes Kind durchschnittlich fünf Jahre in der KiTa (inklusive Krippenbesuch) verbringe, ergebe das 80 Plätze insgesamt, so Gleich. „Es ziehen nicht nur Leute nach Bonstetten, es ziehen auch welche weg.“ , gab er zu bedenken.

Zinnert-Fassl (Freie Wähler) widersprach ihm: „Im Prinzip sind die Kinderzahlen in den vergangenen Jahren gewachsen.“ Klaus Weber (CSU) hielt jedoch dagegen: „Die Höhepunkte der Kinderzahlen sind bis 2027/28 überschritten.“ Diese Annahme stützt sich auf Prognosen des Landratsamts. Auch der zweite Bürgermeister Bernd Adam (CSU) ist sich sicher, dass bis zur Findung einer Lösung der Engpass schon vorüber sei. Bürgermeister Gleich selbst lehnte eine weitere Prüfung, wie im Antrag der Freien Wähler vorgeschlagen ab: „Grundüberlegungen sind schon gemacht, ein neuer Planer kann uns auch nur in diese Richtung anleiten.“

Im Zweifelsfall kann der Bürgersaal genutzt werden

Das Pfand der Gemeinde für den Fall eines Engpasses sei der Bürgersaal, der sich mit den Kindergartengruppen im selben Gebäude befindet. Eine Trennwand ermöglicht eine Aufteilung des Saals in zwei Räumlichkeiten zu je 50 Quadratmetern, von denen laut Gleich eine im Zweifelsfall vom Kindergarten benutzt werden könne. So sei es auch schon während der Pandemie der Fall gewesen.

Lesen Sie dazu auch

„Im Endeffekt glaube ich, dass die dauerhafte Nutzung uns auch hier unten einschränkt“, sagte Daniel Schmid (Freie Wähler) dem Gemeinderat. Seine Fraktion beharrte deshalb auf einer Prüfung möglicher neuer Räumlichkeiten. Zinnert-Fassl (Freie Wähler) brachte schließlich den Vorschlag einer möglichen anderen Nutzung neuer Räumlichkeiten nach der Überwindung des Engpasses ins Spiel – dennoch wurde der Antrag 4:8 abgelehnt.