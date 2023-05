Telekom baut neue Glasfaser-Anschlüsse in Bonstetten

Schnelles Internet für Bonstetten: Seit einigen Wochen baut die Telekom das Netz aus. Wer noch einen Anschluss haben möchte, sollte sich beeilen.

Seit einigen Wochen baut die Telekom in der Bahnhofstraße und Am Anger (Abschnitt 1) Glasfaser-Anschlüsse ein. Bis etwa November, so die Telekom, sind die neuen Glasfaserkabel in Bonstetten verlegt. So wären dann zwei Drittel der Telefonanschlüsse mit der neuen Technik ausgerüstet und es wäre damit bis zu einem Gigabit Internet -Geschwindigkeit möglich.

Wer sich jetzt noch für diese innovative Technik entscheiden möchte, trifft auf offene Ohren. „So lange wir vor Ort sind, ist das kein Hexenwerk. Wir schließen jeden an, der die Glasfaserverbindung der Telekom möchte. Auch Mieter können sich melden. Aber – so Thilo Kurtz, Vertragsmanager der Telekom – es werden nur Immobilien mit einem Auftrag ans Glasfasernetz angeschlossen."

Bonstettens Bürgermeister betont die Wichtigkeit von Glasfaser

Bei einem gemeinsamen Baustellenbesuch mit der Baufirma, der Telekom und dem Bürgermeister der Gemeinde, Anton Gleich, hebt Gleich die Bedeutung von schnellen Internetverbindungen hervor: „Es sichert die Zukunftsfähigkeit Bonstettens als Wohn – und Wirtschaftsstandort.“ (upu)