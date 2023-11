Unbekannter fährt Auto in Bonstetten an und flüchtet

Die Polizei berichtet von einem Fall von Unfallflucht in Bonstetten. Dort wurde am Samstag ein roter Hyundai angefahren.

Ein roter Hyundai i30 ist laut Polizei von einem Unbekannten beschädigt worden. Wie die Beamten berichtetn, ist das Auto am Samtag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 13 Uhr in der Hohen Straße 1 in Bonstetten angefahren worden. Dabei wurde der Hyundai an der Frontschütze beschädigt. Der Verursacher fuhr laut Polizei nach dem Unfall davon. Deshalb wird nun wegen Unfallfluchzt ermittelt. (kinp)