Verkehrsunfall beim Rückwärtseinparken in Bonstetten

Eine Autofahrerin baut beim Einparken in Bonstetten einen Unfall. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

Zu einem Unfall beim Einparken ist es am Mittwochnachmittag in Bonstetten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin in der Raiffeisenstraße in Bonstetten rückwärts vor einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Hyundai einparken.

Unfall in Bonstetten: Autofahrerin stößt an parkendes Auto an

Dabei stieß sie mit ihrer Anhängerkupplung gegen die vordere Stoßstange des Hyundai. Sie habe einen Gesamtsachschaden in Höhe von 500 Euro verursacht, so die Polizei. (kinp)