Bonstetten

vor 52 Min.

Viele Ideen für die Gestaltung der Bonstetter Ortsmitte

Was wird aus der Ortsmitte in Bonstetten? Darum ging es jetzt bei einer Planungswerkstatt.

Plus Architekten, Gemeinderäte und Bürger haben gemeinsam neue Konzepte für die Ortsmitte in Bonstetten erarbeitet. Das sind die Ergebnisse.

Von Ludwig Wenisch

Endlich einen Konsens für die Zukunft der Ortsmitte finden – das war das Ziel einer Planungswerkstatt in Bonstetten. Dabei half das Team des Dialoggestaltungsbüros IKU aus Dortmund, das schon am Vorabend eine Info-Veranstaltung moderiert hatte. In vier Gruppen, die jeweils von einem der beiden Stuttgarter Architekten und einem IKU-Mitglied geleitet wurden, erarbeiteten 30 aus den Anmeldungen ausgeloste Bonstetter ihre Ideen für die Gestaltung der Ortsmitte.

Anders als es die ursprünglichen Pläne vorsehen, entstand im Laufe des Tages der Konsens, dass das Rathaus und der Musiksaal nach einer Sanierung und dem barrierefreien Ausbau am aktuellen Standort bleiben sollen. Auch die Feuerwehr soll nun doch nicht in das neue Ortsmittegebäude, sondern an einen anderen Standort. Dafür kommt eine derzeit von der Gemeinde an den Abfülldienstleister Dolphin vermietete Halle hinterhalb des Geländes infrage.

