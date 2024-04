Bonstetten

12:00 Uhr

Vögel stehen bei Klaus Stampfer unter besonderer Beobachtung

Plus Der Bonstetter hat schon bei der Krötenwanderung geholfen. Sein eigentliches Interesse gilt aber den Vögeln, die er mithilfe von Kameras genau beobachtet.

Von Michaela Krämer

Im Garten von Klaus Stampfer und in dem von ihm betreuten Biotopgeht geht es recht munter zu: In einem der 13 Nistkästen sind gerade sechs Stare geschlüpft. In weiteren Nistkästen brüten Kohl- und Blaumeisen. Es sind einmalige Einblicke in das eher geheime Vogelleben während der Brut und Aufzucht der Jungen. Dafür braucht Klaus Stampfer, Vogelfreund und Diplom-Informatiker, mikroprozessor-gesteuerte Lichtschranken und Kameras, die er in der Brutsaison vom Nestbau bis zum Ausfliegen an den Nistkästen angebracht hat.

Mit digitalen Zählern und Kameras beobachtet der Hobby-Ornithologe die Vögel in seinem Garten. Foto: Marcus Merk

Für die Tiere sind die Kameras keine Beeinträchtigung, für den Hobby-Ornithologen jedoch bieten sie jede Menge wertvoller Informationen. Und das schon seit zwölf Jahren. So kann er genau feststellen, welcher Nistplatz von welchem Vogel belegt ist, wer bereits ein Nest gebaut und wer darin „nur“ übernachtet und natürlich auch, welche Vögel bereits wie viele Eier gelegt haben. Anfang Januar, so steht es unter anderem in seinen Aufzeichnungen, schlich sich ein Hermelin in einen der Nistkästen und tötete die schlafende Kohlmeise. Mitte März flogen Stare in einen der Nistkästen, um ein neues Nest zu bauen. Bereits Ende März wurde das erste von sechs Eiern gelegt und Mitte April sind sechs Stare geschlüpft. Zwei Tage später ist ein Jungvogel gestorben.

