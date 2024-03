Was die Zusammenarbeit der Feuerwehren für Bonstetten bedeutet

Plus Die Freiwilligen Feuerwehren Adelsried und Bonstetten werden jetzt gemeinsam alarmiert. Die Bonstetter Feuerwehr muss aufrüsten. Was sagt der Kommandant zu diesem Schritt?

Um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, werden die Freiwilligen Feuerwehren von Bonstetten und Adelsried jetzt für ein Jahr gemeinsam alarmiert. Auch im Gemeinderat in Bonstetten war das vor Kurzem ein Thema. Denn damit gehört auch die Autobahn zum Aufgabenfeld der Bonstettener Feuerwehrleute. Die Bonstettener Wehr plant die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges, während der Gemeinderat über die Vorgehensweise bei der Standortsuche für ein neues Feuerwehrhaus debattiert.

Um weiterhin an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit zu sein gehen die Freiwilligen Feuerwehren von Bonstetten und Adelsried zunächst für ein Probejahr den Weg einer gegenseitigen Alarmierungsergänzung: Unter der Woche von 7 – 18 Uhr und am Freitag von 7 bis 15 Uhr werden grundsätzlich beide Feuerwehren zu Einsätzen auf einem der beiden Gemeindegebiete alarmiert, um die geforderte Mannstärke von mindestens sechs Mann auch unter Tags sicherzustellen (wir berichteten). Beide Kommunen könnten dies alleine nicht mehr hundertprozentig gewährleisten, erzählt Christian Deil, Kommandant der Feuerwehr Bonstetten.