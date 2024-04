Was macht die Feuerwehr auf dem Funkturm bei Bonstetten?

Ein Pilot meldet eine Rauchwolke über dem Wald bei Bonstetten. Doch die Feuerwehr findet vom Boden aus keinen Brand. Das sorgt für einen ungewöhnlichen Einsatz.

Eine Meldung aus der Luft beschäftigte am Wochenende die Freiwilligen Feuerwehren aus Bonstetten und Adelsried. Der Pilot eines Privatflugzeugs, das über den Bonstetter Waldgebiet flog, hatte am Samstag gegen 12 Uhr die Sichtung einer Rauchwolke gemeldet. War es ein Waldbrand?

Pilot meldet Rauchwolke über Wald bei Bonstetten

Sofort rückte die Feuerwehr aus, um nach der Ursache der gemeldeten Rauchwolke zu suchen. An der Suche nach dem Feuer beteiligten sich neben den beiden Wehren auch Kreisbrandmeister Johannes Greger und Kreisbrandinspektor Thomas Reichel. Außerdem stellten sich Landwirte aus den beiden Gemeinden mit ihren Güllefässern zum Löschwassertransport im Waldgebiet bereit. Doch eine Rauchwolke konnten die Feuerwehrleute nicht entdecken. Und auch das Flugzeug war per Funk nicht mehr zu erreichen.

Weil sie bei der Suche am Boden nicht erfolgreich waren, machte man sich auf der Suche nach einem Ort mit Weitblick. Die Feuerwehrleute organisierten dazu den Schlüssel zum Funkturm auf dem Buchberg zwischen Bonstetten und Heretsried. Von dort aus, konnten sich die Feuerwehrleute ein umfassendes Bild machen. Nachdem auch von dort oben nichts zu erkennen war, kamen sie zu dem Schluss, dass es sich um einen Fehlalarm handelt.



Auf dem Funkturm wird klar: Es war ein Fehlalarm

Auch wenn die gut eineinhalbstündige Suche ergebnislos war, ist der Bonstettener Feuerwehrkommandant Christian Deil zufrieden mit dem Einsatzverlauf: „Man hat wieder gesehen, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Wehren gut funktioniert.“ Die Feuerwehren aus Adelsried und Bonstetten rücken seit Kurzem im Rahmen einer gegenseitigen Alarmierungsergänzung gemeinsam aus.

Der Funkturm Welden misst 135 Meter – und ist damit fast doppelt so hoch wie der Augsburger Perlachturm. Den Koloss aus Stahl gibt es seit knapp 40 Jahren. Ab 1983 wurde er gebaut, 1985 in Betrieb genommen. Einst war er sogar gut 20 Meter höher, bis der obere Teil der Antenne nicht mehr gebraucht und rückgebaut wurde. Inzwischen sorgt in Funkturm in der Region etwa für Radioempfang: für die Kanäle des Bayerischen Rundfunks, von Antenne Bayern oder Hitradio RT1. Früher kam auch das TV-Signal von dort – bis zur Abschaltung von DVB-T. Heute kommt das Signal von anderen Standorten, etwa vom Augsburger Hotelturm. (mit AZ)

