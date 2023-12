Wie geht es weiter mit der Ortsmitte in Bonstetten?

Plus Der er Bauausschuss des Gemeinderates soll sich nun um die Planung der neuen Ortsmitte kümmern. Für den Bürgerdialog holt sich die Gemeinde nun professionelle Hilfe aus Dortmund.

Die Diskussion um die Planung einer neuen Ortsmitte in Bonstetten reist nicht ab. Nun gibt es Neuigkeiten. Schon seit Jahren geht es bei der Planung um die Frage, wie ein neues zentrales Gebäude in auszusehen hat. Darin soll Platz sein für das Rathaus, einen Bürgersaal, aber auch für die Feuerwehr und Vereine.

Zur Planung hatte sich der Gemeinderat zunächst von der IKU, einem Dialoggestaltungsbüro aus Dortmund beraten lassen. Petra Voßebürger von der IKU hatte damals die Gründung eines Beirats vorgeschlagen, der von ihr moderiert werden und jeder Fraktion sowie der Feuerwehr, dem Musikverein und dem Bürgermeister je einen Sitz bieten sollte. Hauptaufgaben des Projektbeirates wäre die Einbeziehung der Bürger, die die bisherige Planung 2021 per Bürgerentscheid wegen zu hoher Kosten auf Eis gelegt hatten, gewesen – allerdings nur in einer beratenden Funktion.