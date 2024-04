Bürgerentscheid Gersthofen: Um diese Fragen geht's am Sonntag

Der Gersthofer Stadtrat wehrt sich seit Jahrzehnten gegen den Weiterbau der Straßenbahn bis zum Stadtzentrum und setzt auf das Dauerprovisorium mit dem Umsteigezwang in Oberhausen- Nord. Der mit viel Geld umgebaute Bahnhof bleibt, durch seine extreme Randlage, genau so unattraktiv wie vorher, es gibt keinen sinnvollen Zubringerbus. Jetzt auch noch die Hauptverkehrsachse gekappt und der Individualverkehr blockiert werden. Was nun Gersthofen? Autoverkehr oder ÖPNV?

Für die Bewohner des neuen Stadtteils im Norden, die praktisch zu 100% vom Auto abhängig sind, ist es wohl einfacher, gleich auf der B2 das "neue grüne Herz" zu umfahren. Verstehe nicht, was das für ein Wettbewerb ist, wo ein derartiger Entwurf zum Gewinner gekürt wird.

