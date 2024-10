Ein Mann hörte am Samstag in der Meitinger Straße in Westendorf gegen 3 Uhr einen akustischen Alarm. Er schaute nach und stellte fest, dass ein Defibrillator fehlte. Da im Umkreis kein medizinischer Einsatz bekannte war, geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter oder eine Unbekannte diesen stahl. Der Diebstahlwert beträgt etwa 2000 Euro. (diba)

