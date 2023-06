Deubach

Die jahrhundertealten Zech-Stuben in Deubach werden komplett abgerissen

Über Jahrhunderte hinweg ist das Mauerwerk der Zech-Stuben in Deubach nicht fachgerecht behandelt worden. Die Folge: Das Gebäude ist nicht mehr zu retten.

Plus Eigentlich sollten in dem historischen Gebäude Wohnungen entstehen. Doch weil die Bausubstanz so schlecht ist, wird nun ganz von vorn geplant.

So hatte sich das Christian Wohlrab, Geschäftsführer des Bauunternehmens Höfle und Wohlrab aus Thannhausen, nicht vorgestellt: Statt des Umbaus der historischen Zech-Stuben im Gessertshauser Ortsteil Deubach steht jetzt ein Abriss an. Der Grund ist einfach: Ein von Schädlingen und durch einen Wasserschaden zerfressener Dachstock und poröses Mauerwerk ließen keine andere Entscheidung zu, so Wohlrab. Er stützt seine Entscheidung auf ein Gutachten, das er im Frühjahr hat erstellen lassen. Für die Gemeinde Gessertshausen kam die Entscheidung zunächst überraschend. Doch dann gab es eine wichtige Entwicklung.

Reihenhäuser, insgesamt 28 Wohnungen in mehreren Gebäudeteilen, darunter in der ehemaligen Wirtschaft, eine Tiefgarage: So sollte das Gesamtkonzept für das Grundstück rund um die Zech-Stuben aussehen. Dies zumindest hatte Bauunternehmer Christian Wohlrab geplant, nachdem er 2021 Gebäude und Grundstück für 1,5 Millionen Euro, wie er jetzt sagt, von der Gemeinde gekauft hatte. Vor rund einem Jahr hatte er die Planungen vorgestellt und entsprechende Bauanträge bei der Gemeinde eingereicht. Der historische Teil des Gebäudes sollte erhalten bleiben. „Wir wollten uns damit auch den Rohbau sparen“, so Wohlrab.

