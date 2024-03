Deuringen

Im Waldkindergarten die Natur als Lebensraum entdecken

Plus In Deuringen hat ein Waldkindergarten seinen Betrieb aufgenommen. Bald ist der Bauwagen einsatzbereit, aber es gibt auch einen Gruppenraum im ehemaligen Pfarrhaus von St. Gabriel.

Von Ingrid Strohmayr

In Stadtbergen sind Kita-Plätze rar. Die Nähe zur Natur, guten Verkehrsanbindung und Infrastruktur zieht junge Familien an. Und diese brauchen einen Kindergartenplatz. „Unser DJK-Waldkindergarten in Leitershofen, der 2004 eröffnet wurde, beweist, dass dieser sehr gut ankommt und eine gute Ergänzung zu den klassischen Kindergarteneinrichtungen darstellt. Jetzt freuen wir uns, dass auch wir in Deuringen den Betrieb aufnehmen können“, sagt Sebastian Kaderk, Vorsitzender der DJK Leitershofen bei der offiziellen Eröffnung vor wenigen Tagen. Die Interimslösung im Deuringer Pavillon gehört in Kürze der Vergangenheit an.

Platz für 20 Kinder in der Waldgruppe

Aktuell werden acht Kinder betreut. Die Kinder starten nach dem Morgenkreis um 8.30 Uhr in den Wald und beenden den Kindergartentag um 13.30 Uhr. Sobald der Bauwagen als Schutzraum im Wald einsatzbereit ist, können 20 Buben und Mädchen den Waldkindergarten besuchen. In einigen Wochen nach Abschluss der Umbaumaßnahmen werden Kinder und Erzieher einen neuen Gruppenraum im Obergeschoss des ehemaligen Deuringer Pfarrhaus von St. Gabriel beziehen. Im Untergeschoss eröffnet die Arbeiterwohlfahrt (AWO) eine Kinderkrippe.

