Diese Biergärten im Augsburger Land sind besonders schön

Plus Natur erleben zu Fuß oder mit dem Rad - und dann eine schöne Brotzeit: Biergärten im Landkreis Augsburg bieten jetzt viele Möglichkeiten für eine schöne Einkehr.

Sommerzeit ist Biergartenzeit. In Bayern haben die Biergärten eine besondere Tradition. Das vielfältige Angebot reicht von gut-bürgerlicher Küche bis hin zu ausgefeilten oder gar exotischen Gerichten. Ob draußen im Grünen oder Oase mitten im Ort - im Landkreis ist alles zu finden. Wir haben Tipps, wo sich ein Abstecher auf ein kühles Getränk oder eine Brotzeit besonders lohnt. Dabei kann es sich selbstverständlich nur um eine kleine Auswahl handeln

In Schwabmünchen lockt der Biergarten im Schatten des Luitpoldparks.

Adresse: Auenstraße 48b, 86830 Schwabmünchen