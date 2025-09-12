Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Die Stellplatzsatzung der VG Nordendorf samt hoher Ablösesummen

Nordendorf

Ohne Stellplätze wird es für Bauherren teurer

Die Mitgliedsgemeinden der VG Nordendorf erlassen alle eine neue Stellplatzsatzung – und legen hohe Ablösesummen fest, falls keine Stellplätze errichtet werden.
Von Stefanie Brand
    • |
    • |
    • |
    Parken in engen Straßenzügen viele Fahrzeuge auf der Fahrbahn, kann das Versorgungs- oder Rettungsfahrzeuge behindern. Deswegen möchten die VG-Gemeinden auch weiterhin darauf hinwirken, dass Stellplätze auf dem eigenen Grundstück hergestellt werden.
    Parken in engen Straßenzügen viele Fahrzeuge auf der Fahrbahn, kann das Versorgungs- oder Rettungsfahrzeuge behindern. Deswegen möchten die VG-Gemeinden auch weiterhin darauf hinwirken, dass Stellplätze auf dem eigenen Grundstück hergestellt werden. Foto: Steffi Brand

    Ebenso wie in vielen anderen bayerischen Gemeinden stand das Thema Stellplatzsatzung auch in den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordendorf auf der Agenda im Gemeinderat. Der Grund ist das Erste Modernisierungsgesetz, das zum 1. Oktober in Kraft tritt, formal die Bayerische Bauordnung ändert und inhaltlich so einiges in den Ortschaften im Lechtal verändern hätte können – wenn nicht neue, angepasste Stellplatzsatzungen erlassen worden wären.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden