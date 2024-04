74-jährige Radfahrerin wird in Diedorf von Auto erfasst

Als eine Autofahrerin in Diedorf auf die B300 einbiegen möchte, übersieht sie eine Radfahrerin. Die 74-Jährige bleibt zum Glück unverletzt.

Großes Glück hatte eine Radfahrerin, die am Montagmittag in Diedorf von einem Auto erfasst wurde. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 22-Jährige mit ihrem Auto vom Gewerbegebiet Am Straßfeld in die B300 in Richtung Neusäß einbiegen. Sie hielt auch zunächst vor dem Fahrradstreifen an. Nachdem sie keine Fahrzeuge mehr wahr genommen hatte, fuhr sie in die Einmündung ein. Dabei übersah sie die 74-Jährige, welche den Fahrradweg in Richtung Diedorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 74-Jährige blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Es entstand ein Unfallschaden in Höhe von ca. 1300 Euro, teilt die Polizei mit. (kinp)