Serie von Schockanrufen in Diedorf und Adelsried

Schon wieder kommt es zu einer Reihe von Telefonbetrügereien im Augsburger Land. Diesmal fiel zum Glück keiner auf die Maschen der Betrüger herein.

Gleich drei Anzeigen wegen versuchten Trickbetruges gingen am Dienstag bei der Polizei in Zusmarshausen ein. Um 13.30 Uhr rief eine unbekannte Frau bei einer 88-Jährigen aus Diedorf an. Sie gab vor, dass die Seniorin eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro bezahlen soll, weil ihre Schwester einen Unfall verursacht hätte und derzeit in Haft sitzen würde. Die 88-Jährige solle aber keinesfalls mit irgendjemandem darüber sprechen. Nachdem die Dame zunächst einmal den Sohn ihrer Schwester sprechen wollte, legte die Täterin auf, berichtet die Polizei.

Mit dieser Masche meldeten sich die Betrüger

Um 14 Uhr dann der nächste Schockanruf. Diesmal versuchte es ein Betrüger mit der gleichen Methode bei einer 76-Jährigen, ebenfalls aus Diedorf. Ihr wurde vorgegaukelt, dass ihr Schwiegersohn einen schweren Unfall gehabt hätte. Nachdem die Frau die Stimme ihres angeblichen Schwiegersohnes nicht erkannte und den Sachverhalt hinterfragte, wurde sie mit einem „Oberkommissar Tilsch“ verbunden, welcher nun das Gespräch weiterführte. Nachdem die 76-Jährige fragte, wo denn das Kommissariat des Herrn Tilsch sei, legte dieser auf. Auch hier entstand kein Schaden.

Um 14:30 Uhr versuchte es dann noch einmal eine unbekannte Täterin in Adelsried. Hier wurde ein 72-jähriger Mann angerufen und mit dem Satz „Papa, ich bin es, deine Tochter. Ich hatte einen Unfall“ getäuscht. Aber auch der 72-Jährige kannte die Betrugsmasche und legte auf. (kinp)