Adventsstimmung unterm Weihnachtsbaum: Auch in diesem Jahr organisiert die Feuerwehr der Marktgemeinde auf dem Vorplatz der Schmuttertalhalle in Diedorf den Weihnachtsmarkt mit einem bunten Rahmenprogramm. Von Sonntag, 24. November, findet bis Sonntag, 22. Dezember, jeden Samstag von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr auf dem weihnachtlich geschmückten Platz der Diedofer Advent statt. Die Stände und Verkaufsbuden öffnen am Sonntag, 24. November, um 14 Uhr, ab 17 Uhr findet dann die offizielle Eröffnungsfeier mit Bürgermeister Peter Högg und dem Musikverein Diedorf statt.

Neben regelmäßigen Ständen gibt es auch Angebote, die von Wochenende zu Wochenende wechseln. Die Schützenjugend wird am ersten Tag mit Süßem verwöhnen. Weihnachtlich ist auch das übrige Angebot von selbstgemachten Strickwaren bis hin zu individuellen Krippen und hausgemachtem Honig. Die Diedorfer Kindergärten sind mit einem eigenen Stand ebenfalls dabei. Für die kleinen Gäste wird am Sonntag, 8. Dezember, auch der Nikolaus vorbeischauen. Neben Glühwein, Punsch und Bratwurst gibt es in diesem Jahr auch Reiberdatschi und Pommes sowie an verschiedenen Tagen weitere Spezialitäten wie Spiralkartoffeln oder Baumstriezeln. Ein besonderes Highlight wird die Diedorfer „Hüttengaudi“ mit Après-Ski-Hits von DJ ADDX am Samstag, 14. Dezember, ab 20 Uhr bis Mitternacht sein. Verschiedene Musikgruppen sorgen zudem für Stimmung.

Über sein engagiertes Orgateam freut sich der Vorsitzende der Feuerwehr, Christian Graf. Er dankt den Helfern, die sich „für das Gemeinwohl und die Gemeinschaft in Diedorf einsetzen und ein tolles Programm auf die Beine gestellt haben“, wie er sagt. Parkplätze stehen im direkten Umfeld der Schmuttertalhalle in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Weitere Infos zum Programm unter www.diedorfer-advent.de. (AZ)