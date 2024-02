Diedorf

vor 38 Min.

Alte Granaten tauchen auf einer Baustelle in Diedorf auf

Beim Bau des Rückhaltebeckens am Ortsrand von Diedorf sind eine Menge Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Teilweise ist die betroffene Fläche wieder befahrbar. Doch bislang sind nicht alle Granaten entfernt.

Plus Die Arbeiten am Rückhaltebecken zum Hochwasserschutz stocken jetzt. Warum gibt es mitten im Wald so viele Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg?

Von Jana Tallevi

Damit hatte im Vorfeld der Bauarbeiten niemand gerechnet: Ungewöhnlich viele Granaten, schlimme Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg, sind bei den Bauarbeiten zum Regenrückhaltebecken Lettenbach II in Diedorf gefunden worden. Nun kommen die Bauarbeiten nur schleppend voran, da zunächst die Kampfmittel von einer Spezialfirma aus dem Boden geholt und vernichtet werden müssen. Das Problem dabei: Schwere Fahrzeuge und Maschinen können in dem betroffenen Bereich nicht mehr benutzt werden, zu groß wäre die Gefahr, dass eine der alten Granaten explodiert. Es gibt auch eine Vermutung, warum die Kriegsrelikte ausgerechnet dort aufgetaucht sind.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ursprünglich sollte es eine Formalie sein. Vor jedem größeren Bauvorhaben wird inzwischen, auch fast 79 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, seitdem nicht angetasteter Baugrund nach alten Kampfmitteln untersucht. Doch schon die erste Voruntersuchung des Grundstücks zwischen landwirtschaftlicher Fläche und Waldrand brachten ein Ergebnis, das eine Nachuntersuchung nötig machte, berichtet die zuständige Fachbereichsleiterin aus dem Diedorfer Rathaus, Anna Röder. Das Ergebnis war ernüchternd und überraschend gleichermaßen: "Es gibt dort mehr Kampfmittel als gedacht", so Anna Röder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen