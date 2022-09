Autofahrer übersehen geparkte Autos in Diedorf und Altenmünster

Weil geparkte Autos übersehen werden, kommt es am Donnerstag zu mehreren Unfällen. Insgesamt liegt der Sachschaden bei rund 9000 Euro.

9000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz zweier Unfälle am Donnerstag. Wie die Polizei berichtet, kollidierte eine 76-jährige Fiat-Fahrerin mit einem in der Bergstraße Ecke Erlenstraße geparkten Citroen Jumper. Sie hatte aufgrund des zur Unfallzeit herrschenden starken Regens wohl den Abstand zum geparkten Fahrzeug falsch eingeschätzt. Die 76-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie erlitt Prellungen an den Handgelenken. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7000 Euro, schätzen die Beamten.

Geparktes Auto übersehen: Fahrer war vermutlich abgelenkt

Gegen 23.30 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Unfall in Baiershofen. Ein 33-jähriger Fahrer eines Hyundai Tucson, welcher von Baiershofen in Richtung Altenmünster fuhr, übersah den Mercedes Vito eines Anwohners, den dieser im Dorfanger geparkt hatte. Der 33-Jährige fuhr, vermutlich mit geringer Geschwindigkeit, auf das geparkte Fahrzeug auf. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Wie es dazu kam, dass der 33-Jährige das doch relativ große geparkte Fahrzeug übersehen hatte, ließ sich nicht abschließend klären. Möglicherweise war der Fahrer abgelenkt, berichtet die Polizei. (kinp)