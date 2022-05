Autofahrerin rutscht bei Aquaplaning in Diedorf in die Wiese

Verkehrsbedingt muss ein 25-Jähriger auf der B300 in Diedorf bremsen. Die Autofahrerin hinter ihm reagiert zwar rechtzeitig, dennoch kommt es zum Unfall.

Aquaplaning ist vermutlich die Ursache für einen Auffahrunfall am Mittwoch in Diedorf gewesen. Ein 25-Jähriger und eine 42-Jährige fuhren dort gegen 16.10 Uhr auf der B300 in Richtung Gessertshausen, als der Mann verkehrsbedingt abbremsen musste.

Aquaplaning: Autofahrerin fährt 25-Jährigem in Diedorf auf

Die 42-Jährige bremste zwar ebenfalls, kam laut Polizei aber aufgrund von Aquaplaning ins Rutschen, touchierte dabei den Wagen des Vordermanns und kam erst in der angrenzenden Wiese zum Stehen. Verletzt wurde auch hier niemand. Der Sachschaden bei diesem Unfall wird auf rund 3000 Euro geschätzt. (thia)