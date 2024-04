Autofahrerin streift beim Ausparken anderen Wagen

Eine 53-jährige Autofahrerin touchiert in Diedorf ein hinter ihr geparktes Fahrzeug. Es entsteht ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr rangierte eine 53-jährige Autofahrerin rückwärts aus einer Parklücke in der Lindenstraße in Diedorf. Dabei touchierte sie das hinter ihr geparkte Auto. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 2000 Euro. (AZ)