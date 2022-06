79-Jähriger verliert Kontrolle und fährt gegen Ampel in Biburg

Wegen gesundheitlicher Probleme verliert ein 79-Jähriger plötzlich die Kontrolle über sein Auto. Damit kracht der Mann gegen eine Ampel in Biburg.

Ein 79-Jähriger ist nach einem Unfall in Biburg leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war er am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Augsburger Straße in Biburg unterwegs. Dort soll er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Die Polizei geht davon aus, dass gesundheitliche Probleme die Ursache des Kontrollverlusts sind. Der Mann krachte mit seinem Auto dann frontal gegen eine Fußgängerampel auf der anderen Straßenseite, berichten die Beamten. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Weitere Personen wurden zum Glück nicht gefährdet oder verletzt.

Totalschaden nach Unfall in Biburg

Die Feuerwehren aus Biburg und Diedorf waren mit jeweils zehn Kräften vor Ort. Die Ampel musste von der Straßenmeisterei abgebaut werden, das Auto wurde mit Totalschaden abgeschleppt. Hierfür war die Augsburger Straße für rund 20 Minuten voll gesperrt und im Anschluss für eine Stunde nur einseitig befahrbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, teilt die Polizei mit. (kinp)