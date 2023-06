Falscher Vodafone-Mitarbeiter betrügt in Diedorf und Bobingen

Ein Betrüger gibt sich als Mitarbeiter von Firmen aus, für die er eigentlich gar nicht arbeitet und erschleicht sich so mehrere Provisionen. Dafür kassiert der 43-Jährige eine Geldstrafe.

Er gab sich als Mitarbeiter von Vodafone oder LEW aus, um Provisionen zu erschleichen. Deshalb wurde gegen einen 43-Jährigen ein Strafbefehl ausgestellt. Laut Staatsanwaltschaft ist der Mann für mehrere Betrugsdelikte in Diedorf und Bobingen verantwortlich.

In zwei Fällen gab sich der 43-Jährige als Vodafone-Mitarbeiter aus und gab an, dass Vodafone von Kabel Deutschland übernommen worden sei und die Kabel von analog auf digital umgestellt werden müssten. Die Umstellung sei kostenlos, erklärte er seinen Opfern. Aufgrund eines Vertragsabschlusses erhielt der Betrüger von der Firma Vodafone aber jeweils eine Provision in Höhe von 160 bzw. ca. 200 Euro.

Betrugsfälle in Diedorf und Bobingen fliegen auf

In einem weiteren Fall kündigte der Angeklagte einen Stromliefervertrag zwischen der Geschädigten und der LEW, indem er die Unterschrift der Geschädigten auf dem Kündigungsschreiben fälschte. Zugleich schloss der Angeklagte mit einer anderen Firma

einen Stromliefervertrag, sodass er auch für diesen Vertragsabschluss eine Provision in Höhe von 132 € erlangte. Dem 34-Jährigen wurde deshalb Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug vorgeworfen. Die in einem Strafbefehl verhängte Gesamtgeldstrafe in Höhe von 130 Tagessätzen ist bereits rechtskräftig.

So schützen Sie sich vor Betrügern

Um sich vor derartigen Betrügern zu schützen, hat die Polizei Tipps. In ungewissen Situationen sollte man grundsätzlich niemanden in seine Wohnung lassen. Am Telefon sollten grundsätzlich keine privaten Auskünfte gegeben werden. Und auch auf Vorkasse-Käufe über das Telefon sollte grundsätzlich verzichtet werden. Wer sich nach einem Anruf unsicher ist, sollte immer die Polizei rufen und sich die anrufende Nummer notieren. (kinp)