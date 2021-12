Brand in größter Wohnanlage von Diedorf

Ein brennender Adventskranz hat in Diedorf für die Evakuierung vieler Wohnungen gesorgt. Verletzt wurde jedoch niemand, auch der Schaden ist gering.

Schreck für die Bewohnerinnen und Bewohner der größten Wohnanlage von Diedorf: Kurz vor 17 Uhr war am Mittwoch, 15. Dezember, in einer Erdgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Im Wohnzimmer einer älteren Frau habe ein Adventskranz Feuer gefangen, so der Kommandant der Feuerwehr Diedorf, Philipp Niegl. Dem beherzten Eingreifen einer Nachbarin sei es jedoch zu verdanken, dass nicht mehr passiert sei: Sie hatte das Gesteck geistesgegenwärtig gelöscht. So gab es weder Verletzte noch einen größeren Sachschaden. Allerdings mussten aus Sicherheitsgründen mehrere Nachbarn ihre Wohnungen verlassen.

Brand in Diedorf: Viele Schaulustige in der Pestalozzistraße

"Das Feuer war bereits aus, als wir kamen", berichtet Niegl, der an diesem Tag auch den Einsatz leitete. Allein der Adventskranz und das Tischgedeck in der betroffenen Wohnung seien nicht mehr zu retten gewesen. Mit rund 15 Feuerwehrleuten war die Freiwillige Feuerwehr Diedorf vor Ort, hinzu kamen noch eine Reihe von Rettungswagen. Die Sanitäterinnen und Sanitäter hatten sich um die Bewohnerin der betroffenen Wohnung und die Nachbarin gekümmert. Etwa 15 Anwohnerinnen und Anwohner hatten zudem für rund eine halbe Stunde ihre Wohnungen verlassen müssen.

Der Brand in der großen Wohnanlage hatte zudem einige Schaulustige in die Pestalozzistraße gelockt. Außerdem musste der Verkehr für etwa eine halbe Stunde umgeleitet werden.

