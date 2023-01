Das Diedorfer Umweltzentrum wird eine anerkannte Umweltstation

Die Arbeit der Gemeinde Diedorf wird belohnt: Die alte Mühle in Kreppen wird vom Umweltzentrum zur anerkannten Umweltstation der Bayerischen Staatsregierung.

Seit vielen Jahren geht es im Diedorfer Umweltzentrum in Kreppen schon um Umweltbildung. Doch nun hat die alte Mühle eine deutliche Aufwertung erfahren: Sie ist zur anerkannten Umweltstation der bayerischen Staatsregierung geworden. Am Montag war Umweltminister Thorsten Glauber (FW) dazu extra nach Diedorf gekommen, um die entsprechende Urkunde zu übergeben.

Neue Umweltstation für die Region Augsburg in Diedorf

Damit gibt es jetzt in der Region Augsburg drei Umweltstationen, neben Kreppen sind das das Naturparkhaus des Naturparks Augsburg Westliche Wälder in Oberschönenfeld und die Umweltstation im Botanischen Garten in Augsburg. Man habe unterschiedliche Schwerpunkte, so die Umweltfachfrau der Gemeinde Diedorf, Anna Röder, ergänze sich aber bestens. (jah)

