Das Umweltzentrum Diedorf bietet wieder ein Ferienprogramm an

Mit allen Sinnen sollen Besucherinnen und Besucher die Natur in Diedorf erleben können. Außerhalb der Ferien werden auch Veranstaltungen für Erwachsene angeboten.

Wie eine kleine Halbinsel liegt das alte Gehöft des Umweltzentrums im Schmuttertal, umgeben von Fluss, dahinter grüne Wiese. Im Garten hinter dem Haus sitzt eine Gruppe Kinder auf kleinen Holzbänken im Kreis, je einen Stock und ein Schnitzmesser in der Hand. An diesem Tag findet der Wildnistag des Ferienprogrammes statt, mit Feuermachen und Schnitzen. Neben dieser gibt es noch weitere Veranstaltungen für Kinder in den Pfingstferien, und auch für Erwachsene bietet das Umweltzentrum immer wieder Ausstellungen und Führungen an.

Beim Wildnistag brennt das Feuer bereits in einer großen Schale, dahinter haben Margita Binder und Kerstin Gerritzen, die den Kurs leiten, einen Windschutz aus Biertischen gebaut. Hier im Tal sei es immer windig, sagt Gerritzen, Mitarbeiterin des Umweltzentrums.

Das wird mal ein Holzdolch: Ein Junge präsentiert seinen Fortschritt beim Schnitzen. Foto: Anne Eberhard

Jetzt geht es um das Schnitzen, bei dem die Kinder erst die Grundregeln lernen: Das Messer richtig sichern, den Daumen auf die Rückseite, immer vom Körper weg arbeiten. "Wir lassen keine geöffneten Messer liegen und geben sie so auch nicht weiter", sagt Binder zu den Kindern: "Seid ihr einverstanden, dass wir ein Messer schnitzen?" Ein Junge ruft: "So was von einverstanden!" Sie würde lieber einen Zauberstab daraus machen, meint ein Mädchen.

Buntes Programm im Umweltzentrum Schmuttertal

Mit Angeboten wie diesem möchte Binder, Natur- und Erlebnispädagogin der Naturhelden, Begeisterung und Neugierde für die Natur wecken, sagt sie. Dabei gehe es auch um Nachhaltigkeit im Umgang mit den Ressourcen der Natur. Seit 2016 sind die Naturhelden im Umweltzentrum Schmuttertal in Diedorf zu Hause, wo sie beispielsweise Naturerlebnistage, Kindergeburtstage oder Ferienbetreuungen anbieten.

Der Leiterin des Umweltzentrums, Anna Röder, ist es wichtig, dass die Besucherinnen und Besucher die Natur über verschiedene Sinne erfahren können. "Wir bieten etwas für Kopf, Herz, Hand und Bauch", sagt sie. Das Zentrum biete zum Beispiel Kräuterkurse, Kochkurse oder Kanutouren an. "Außerdem kann man hier sehr viel selber entdecken", so Röder. Am Fluss können etwa Bieber beobachtet werden, es gibt Fledermauskästen in den Hausgiebeln, Wildbienen vor dem Haus, Infotafeln und eine offene Ausstellung. Diese kann im neuen Veranstaltungsraum besichtigt werden, wo der Fischereiverband Schwaben zum Thema "Leben im Bach" informiert.

Schwerpunkt "Wasser" am Umweltzentrum bei Diedorf

Die Ausstellung passe gut zum Schwerpunkt "Wasser" des Umweltzentrums, sagt die Leiterin. Umgeben von der Schmutter würden sich hier viele Projekte anbieten. So wurde eine Grundwassermessstelle neu auf dem Gelände angebracht. Das Haus verfügt außerdem über eine eigene Wasserkraftanlage, die genug Strom für das Zentrum produziert. Damit die Fische nicht zu sehr von diesem Eingriff beeinträchtigt werden, wurde ein Fischbach angelegt, der um die Anlage herumführt. "Deshalb ist es bei uns auch super zum Keschern!", so Röder. Wenn das Umweltzentrum im Schmuttertal neue Projekte startet, würden sie oft versuchen, diese auch in ihr Programm einzubauen.

Das Pfingstferienprogramm 2022 ist bereits ausgebucht, doch in den kommenden Monaten werden einige Veranstaltungen, wie der Tag der offenen Gartentür, angeboten. Zudem wird es in den Sommerferien 2022 wieder ein Ferienprogramm für Kinder geben.

