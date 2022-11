Diedorf

08:30 Uhr

Die Bibelgeschichte mal anders: im Escape-Room in Diedorf

Der Escape-Room vor der Immanuelkirche in Diedorf erscheint von außen ganz unscheinbar.

Plus Vor der Immanuelkirche in Diedorf steht eine Holzhütte, darauf ein großes Plakat mit der Aufschrift "Exodus". Wir haben uns angeschaut, was es damit auf sich hat.

Die Pyramide ist endlich gebaut, und das nächste Schloss kann geöffnet werden. Eine Stimme ertönt, man solle zum Pharao gehen und um den Auszug bitten. Doch aufgepasst: "Vergiss deinen Stab nicht!" Schnell wird klar: Der Thron mit dem Bild eines Pharaos muss gemeint sein. Doch was ist als Nächstes zu tun? In dem etwas anderen Escape-Room vor der Immanuelkirche in Diedorf dreht sich alles um den "Exodus", den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Für die Arbeit wurden die Macher des Projekts nun auch gewürdigt.

