Diedorf bekommt mit dem Wimmelwald einen neuen Kindergarten

Plus Die Eltern in Diedorf können sich freuen: Ab dem nächsten Kindergartenjahr wird es einen zweiten Waldkindergarten im Gemeindegebiet geben. Was geplant ist.

Diedorf bekommt einen neuen Waldkindergarten. An der Wellenburger Straße in Diedorf werden vier beheizbare Container aufgestellt. 25 Kinder können dort halbtags betreut werden, darunter ein Kind unter drei Jahren und Kinder mit Integrationsbedarf. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung den Wünschen der Aufsichtsbehörde entsprochen, im April wurde bereits dem Verein „Christliche Kita Westliche Wälder e. V.“ der Betrieb der Einrichtung Wimmelwald überlassen.

Viel Wirbel hatte es im vergangenen Jahr um die neue Waldkindergartengruppe gegeben. Nach einer Umfrage von Gemeinde und Landratsamt hatten sich zwar über 70 Eltern in Diedorf für eine Betreuung ihrer Kinder im Wald ausgesprochen, am Ende waren aber nur vier Kinder für diese Betreuungsform angemeldet worden. Trotzdem hatte die Gemeinde ihre Vorbereitungen für eine zweite Waldgruppe neben der in Biburg weiter vorangetrieben. Grundlage dafür war die Prognose eines Experten aus dem Fachbereich Jugendhilfeplanung gewesen, der für Diedorf einen steigenden Bedarf an Kindergartenplätzen prognostiziert hatte. Die Diedorfer CSU-Fraktion spricht auf ihrer Internetseite von einem Mehrbedarf von 50 Kitaplätzen ab 2024/25 und 75 ab 2025/26.

