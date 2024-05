Diedorf

vor 18 Min.

Diedorf schafft neue Schulcontainer an

Die alten Container an der Grund- und Mittelschule in Diedorf haben bald ausgedient. Sie werden durch eine moderne Modulanlage ersetzt. Pädagogisch bietet das viele Vorteile.

Plus Das alte Baustellenmodell an der Grund- und Mittelschule hat ausgedient. Die neue Modulanlage soll modern und langlebig sein. Das kostet jedoch.

Von Jana Tallevi

Die Behelfsklassenzimmer an der Grund- und Mittelschule in Diedorf werden verdoppelt – und gleichzeitig modernisiert. Das hatte der neue Marktbaumeister Florian Mayer auf der jüngsten Gemeinderatssitzung angekündigt. Schon ab dem kommenden Schuljahr 2024/25 sollen dort Kinder in vier Klassenräumen unterrichtet werden. Der „Neubau“, wird für die Gemeinde Diedorf jedoch zunächst einmal teuer: Rund 640.000 Euro könnte die Neuanschaffung kosten, schätzt Mayer. Das ist doppelt so viel, wie zunächst veranschlagt. Doch die Investition werde sich lohnen, ist Mayer sicher.

Auch wenn die Finanzen der Gemeinde Diedorf in den Haushaltsberatungen auf derselben Sitzung ein großes Thema waren, für diese Maßnahme sei Geld vorhanden, versichert Bürgermeister Peter Högg nach der Sitzung. Seit einigen Jahren sind zwei Klassenzimmer sowie einige weitere Räume der Grund- und Mittelschule Diedorf in einer Containeranlage auf dem Pausenhof untergebracht. Die Container, die den Charme eines mobilen Baustellenbüros haben, sind bislang angemietet. Sie würden den Kindern zwar eine Unterbringung garantieren, jedoch kaum Klassenzimmer im eigentlichen pädagogischen Sinn, so Mayer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen