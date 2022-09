Diedorfer sichern ihrem neuen katholischen Pfarrer Unterstützung zu

In der katholischen Pfarrei Herz Mariä in Diedorf wird Pfarrer Andreas Theuer offiziell begrüßt. Ihm und seiner Ehefrau schlägt viel Herzlichkeit entgegen.

Erste Aufgaben als neuer katholischer Pfarrer von Herz Mariä in Diedorf hat Andreas Theurer bereits übernommen. Am Sonntag führte ihn Dekan Thomas Pfefferer offiziell bei einem feierlichen Gottesdienst in sein Amt ein. Ungewöhnlich bei dem Fest und der Personalie in der katholischen Pfarrei ist, dass der Geistliche eine Ehefrau an seiner Seite hat. Der Pfarrer erklärte den Diedorfern offen, wie es dazu gekommen ist.

Mit einem feierlichen Ritus vertraute der Dekan im Auftrag von Bischof Bertram Meier dem neuen Pfarrer Altar, Ambo und Taufbecken an. Nach der offiziellen Amtseinführung übernahm Pfarrer Theurer die weitere Leitung des Gottesdienstes und zelebrierte die Messe, die musikalisch vom Chor Andiamo und dem Kirchenchor, der die Messe Breve von Gounod zu Gehör brachte, umrahmt wurde.

Etwa 300 Ehrenamtliche arbeiten in der Pfarrei Herz Mariä mit

Zahlreiche Gläubige waren zu diesem Pfarrgottesdienst mit Amtseinführung ihres neuen Seelsorgers gekommen und nahmen die Gelegenheit wahr, ihren neuen Pfarrer und seine Ehefrau bei einem fröhlichen Umtrunk im Pfarrheim persönlich zu begrüßen und kennenzulernen. Pfarrer Theurer freute sich sichtlich über viele offene Menschen, die mit ihm seinen Neubeginn in der Kirchengemeinde Herz Mariä in Diedorf feierten. "Sie werden in Herz Mariä eine vielfältige und lebendige Gemeinde antreffen, in der vieles gewachsen ist, auf das Sie aufbauen können", richtete sich Kirchenpfleger Jürgen Finger, der für etwa 300 Ehrenamtliche in der Pfarrei sprach, an seinen neuen "Chef". Der Pfarrer finde eine Pfarrei vor, die offen ist für Neues und in der sich die Menschen eine eigene Meinung bilden, im Lichte aller Harmonie und aller Dissonanzen der Amtskirche. Der Synodale Weg sei für zahlreiche Menschen in Diedorf von elementarer Bedeutung, sagte Finger weiter. "Ein Stehenbleiben oder gar ein Zurück würde das katholische Gottesvolk noch weiter schrumpfen lassen", wandte sich Finger an Pfarrer Theurer. Somit wünschte der Kirchenpfleger für einen weiteren Weg des Aufbruchs Pfarrer Theurer Gottes Segen und eine glückliche Hand und versicherte ihn gleichzeitig jegliche Unterstützung.

Bei der Amtseinführung von Pfarrer Andreas Theurer (von links): Peter Högg, Thomas Pfefferer, Gudrun und Andreas Theurer, Maria Weyers-Heynck, Alan Büching und Jürgen Finger. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

"Gott stellt jeden dorthin, wo er ihn braucht", zitierte der Diedorfer Bürgermeister Peter Högg Adolph Kolping und begrüßte Pfarrer Theurer in der Mitte der Marktgemeinde. Er betonte, dass es zahlreiche Berührungspunkte zwischen der Kirchen- und der Marktgemeinde geben werde bei Themen wie Kindergärten, Schule oder der Diedorfer Tafel. Absprachen seien auch zu baulichen Angelegenheiten in Kirche, Pfarrheim oder Kita nötig. Högg freute sich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Was er seinem neuen Kollegen sagen wollte, drückte Pfarrer Alan Büching, von der benachbarten evangelischen Immanuelgemeinde und klassisch ausgebildeter Violinist, mit einem musikalischen Beitrag aus. Er brachte das alte schottische Stück mit dem Titel "Peat Fire Flame", übersetzt "Torffeuer" zu Gehör. Wie ein Torffeuer, das lange brennt, schwierig zu löschen ist und immer wieder hochkommt, so wünschte er seinem katholischen Amtskollegen, möge das Feuer in den Herzen der Menschen der Pfarrei Herz Mariä für Gott brennen. Damit es auch in der Kehle brennen kann, brachte der bekennende Whisky-Liebhaber, passend zu seinem musikalischen Stück eine Sammlung Torfwhiskys mit. Mit der evangelischen Gemeinde besteht in Diedorf ein freundschaftliches Verhältnis und Austausch. Pfarrer Theurer dankte für die warme Begrüßung und erklärte, sich gerne mit der Pfarrei auf gute Wege zu machen. Er sei bereit zur guten Zusammenarbeit zum Wohle der kirchlichen Gemeinschaft und der Marktgemeinde Diedorf.

Pfarrer Theurer trat 2012 mit seiner Frau zur katholischen Kirche über

Pfarrer Theurer hat einen etwas ungewöhnlichen beruflichen Weg genommen. 17 Jahre lang war er evangelischer Pfarrer in der württembergischen Landeskirche, ehe er zusammen mit seiner Frau Gudrun 2012 zur katholischen Kirche übertrat. "Diese Entscheidung war eine Folge davon, dass uns das Studium der Heiligen Schrift und die Überlieferung der Kirche immer mehr zur vollen Zustimmung zur katholischen Lehre geführt hatten", erklärte er den Wechsel. Seit 1944 gibt es in der Kirche die Möglichkeit, verheirateten Geistlichen anderer Kirchen, die katholisch werden, für die Dauer ihrer bestehenden Ehe nach gründlicher Prüfung des Einzelfalls eine Befreiung vom Zölibat zu gewähren. Diese Ausnahmegenehmigung wurde Pfarrer Theurer vom Papst gewährt, sodass er als verheirateter Mann Priester sein kann.