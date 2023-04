Drei Personen werden bei Verkehrsunfall in Diedorf verletzt

Ein Audi-Fahrer kracht in Diedorf auf Höhe der Lindenstraße ungebremst in den Hyundai Santa Fe einer 51-Jährigen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen des Unfalls.

Drei Personen sind bei einem Unfall am Donnerstag in Diedorf verletzt worden. Ein 51-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit seinem Audi A6 auf Höhe der Lindenstraße in der leichten Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst gegen den an der Einmündung stehenden Hyundai Santa Fe einer ebenfalls 51-jährigen Frau gekracht.

Die beiden 51-Jährigen und der 24-jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurden leicht verletzt. Während die Männer in die Uniklinik eingeliefert werden mussten, konnte die Frau nach Begutachtung durch den Rettungsdienst selbstständig zum Arzt gehen. Die Feuerwehr Diedorf sicherte die Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Ungeklärt ist derzeit noch, ob die 51-Jährige eine Mitschuld an dem Unfall hat. Der Audi-Fahrer gab an, sie hätte ihm die Vorfahrt genommen. Daher sucht die Polizei Zeugen und Zeuginnen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (thia)