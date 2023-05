Eine ungewöhnliche Liedermacher-Premiere mit Pascal Blenke

Plus Songwriter und Pop-Pianist Pascal Blenke präsentiert in der Diedorfer Immanuelkirche erstmals die Kompositionen seines Debüt-Albums.

"Ich fiebere seit Wochen auf dieses Konzert hin" – diesen Satz sprach nicht etwa ein begeisterter Zuschauer aus, der in der Diedorfer Immanuelkirche einen angenehm entspannenden Liederabend genießen durfte, sondern der multitalentierte Künstler dieses ungewöhnlichen Abends selbst: Liedermacher, Pop-Pianist und Jazzsänger Pascal Blenke, der im Rahmen des Diedorfer Musikfrühlings erstmals seine neuesten Songs für sein Debütalbum vor einem Livepublikum vorgestellt hatte. Als früherer Klavierstudent, Musikpreisträger und Sänger des Bundesjazzorchesters hat sich Blenke einem ganz eigenen Stil mit entspannter Lounge-Atmosphäre verschrieben, der in den selbst komponierten Arrangements seine ganz eigenen Ängste, Gedanken und Träume thematisiert.

Songwriter Pascal Blenke und Sängerin Mareike Riegert ergänzen sich wunderbar in ihren musikalischen Künsten.

Ungewohnt für Pascal Blenke war jedoch bereits schon die instrumentale Besetzung, die nicht wie gewohnt aus einer relativ großen Band bestand, sondern aus einer kleinen, aber wunderbar angenehmen "Akustik"-Truppe, die im guten alten MTV-Stil sämtliche Beiträge "unplugged" zum Besten gab: Sein musikalischer Mitstreiter Valentin Koch ließ die sechs Saiten seiner Gitarre erklingen, Klemens Fregin brachte mit seinen zehn Fingern die Klangkörper seiner Rhythmusinstrumente zum Vibrieren – während Mareike Riegert abwechselnd mit Background-Gesang und eigenen Solobeiträgen immer wieder für neue Stimmungswechsel zu sorgen wusste.