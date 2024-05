Eukitea präsentiert Kammermusik für Violine und Klavier

Konzerte sind ein fester Bestandteil im Spielplan des Diedorfer Theaterhauses Eukitea. Nun kehrt ein renommierter Geiger für einen Konzertabend zurück.

Fast schon zu den Stammgästen im Konzertprogramm des Diedorfer Theaterhauses Eukitea gehört der Geiger Christoph Henschel. Nun kehrt er für ein Kammerkonzert mit Margarita Oganesjan (Klavier) nach Diedorf zurück. Für den musikalischen Abend am Freitag, 31. Mai, ab 20 Uhr im Theaterhaus Eukitea, Lindenstraße 18b in Diedorf verlosen wir dreimal zwei Karten.

Einen Hörgenuss für alle Klassik-Liebhaber verprechen Christoph Henschel und Margarita Oganesjan. Sie präsentieren Werke unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart, Sergei Prokofjew und Johannes Brahms. Christoph Henschel ist ein renommierter Violinist und Gründungsprimarius des Henschel-Quartetts. Seine musikalische Reise begann bereits 1974 mit dem ersten Violinunterricht bei Walter Henschel und Friedrich Rüstig. Nach Studien bei namhaften Lehrern wie Felix Andrievsky, Herman Krebbers und Max Rostal erlangte er 1988 am Royal College in London sein „diploma with honours“. Das Henschel-Quartett, 1988 ins Leben gerufen, erhielt zahlreiche Preise und ist ein gern gesehener Gast bei renommierten Festivals und in internationalen Konzertsälen. Margarita Oganesjan, in Erewan/Armenien geboren, studierte an den Hochschulen München und Salzburg bei Vadim Suchanov und Alexej Lubimov. Neben Auftritten als Solistin und Kammermusikpartnerin in Asien, Österreich, Slowakei, Italien, Spanien, Griechenland und der Schweiz, widmete sie sich besonders mit verschiedenen Orchestern.

Drei Sonaten erklingen im Diedorfer Eukitea

Auf dem Programm stehen unter anderem Graham Waterhouses „Sword Dance“ (2011), die Sonate B-Dur, KV 454 von Wolfgang Amadeus Mozart, die Sonate Nr. 2 D-Dur, op.94a von Sergei Prokofieff sowie die Sonate Nr. 3 d-Moll, op.108 von Johannes Brahms.

Wer bei der Verlosung mitmachen und Karten gewinnen möchte, schickt uns bis Mittwoch, 29. Mai, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns das Streichquartett, das Christoph Henschel gegründet hat.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355.

Lesen Sie dazu auch

Karten für 32 Euro/ermäßigt 29 Euro sowie für Schüler und Studierende 19 Euro sind erhältlich per E-Mail info@eukitea.de sowie unter Telefonnummer 08238/964743-96 oder http://www.eukitea.de.