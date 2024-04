Fahranfänger kommt auf nasser Strecke von der Fahrbahn ab

Zwischen Rommelsried und Biburg verliert ein 18-Jähriger am Mittwochmorgen die Kontrolle über seinen Wagen. Ein Mitfahrer wird leicht verletzt.

Leicht verletzt ist ein Mitfahrer nach einem Unfall zwischen Rommelsried und Biburg. Wie die Polizei berichtet, saß der Mann im Wagen eines 18-Jährigen, der am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der nassen Strecke in einer Linkskurve von der Straße abkam. Das Auto prallte zunächst mit der Front in die Böschung, überschlug sich und kam dann wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. (kinp)