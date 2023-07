Feuerwehr Diedorf feiert drei Tage lang ihr 150-jähriges Bestehen

Sie setzen sich jeden Tag für die Gemeinschaft ein. Jetzt stehen die Feuerwehrleute selbst im Mittelpunkt. Das Festprogramm hat seinen Höhepunkt in einem Fahnenumzug.

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Diedorf bedeutet 150 Jahre ehrenamtlich im Einsatz und das gilt es auch ordentlich zu feiern. Seit sich im Jahr 1873 damals 45 Männer zusammengetan hatten, um die Freiwillige Feuerwehr Diedorf zu gründen, hat sich im Laufe der Jahrzehnte das Einsatzspektrum und die Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren wesentlich geändert. Früher waren es noch hauptsächlich Brände, die mit Löscheimern oder Handdruckspritzen bekämpft und zu welchen die Feuerwehrleute mittels Feuerrufen, Glockenläuten und Trompetensignalen gerufen wurden. Heute gehören zum Einsatzspektrum weit mehr Herausforderungen. Gleich geblieben ist jedoch eines: der ehrenamtliche Einsatz für die Gemeinschaft.

Die Freiwillige Feuerwehr Diedorf ist „Stützpunkt Feuerwehr mit Drehleiter“ und wird über den Gemeindebereich hinaus zu Großeinsatzlagen in der großräumigen Umgebung gerufen. Im Schnitt verzeichnet sie 60 bis 90 Einsätze pro Jahr. Zwar sei es nicht mehr so leicht, Ehrenamtliche zu finden. Das liege auch daran, dass die Feuerwehrleute teilweise bei ihren Einsätzen beschimpft würden. Dennoch steht die Diedorfer Feuerwehr mit 114 Mitgliedern gut da und darf sich darüber hinaus über zahlreichen Nachwuchs freuen.

Beim Blaulichttag zum Fest der Freiwilligen Feuerwehr Diedorf können sich Besucherinnen und Besucher auch das Flughafenlöschfahrzeug vom Fliegerhorst Lagerlechfeld mit seinem massiven Wasserwerfer genauer ansehen. Foto: Feuerwehr Diedorf

So besteht seit 1998 die Jugendfeuerwehr mit derzeit 28 Mitgliedern. Sieben interessierte „Jüngst-Feuerwehrler“ ab neun Jahren machen bereits bei der Kindergruppe „Florifanten“ mit Freude mit. “Wir sind immer gern für Sie da, nicht nur, wenn es brennt“, ist ein Motto der Jubelwehr. So ist die Feuerwehr stets dort in der Gemeinde präsent, wo Hilfe gebraucht wird. Und die Feuerwehr ist eine feste Größe im gesellschaftlichen Leben der Marktgemeinde. So wurde der Diedorfer Advent, der im vergangenen Jahre erstmals von der Freiwilligen Feuerwehr Diedorf vor der Schmuttertalhalle organisiert wurde, gut angenommen und soll in diesem Jahr wiederholt werden. Einblick in ihre Arbeit gewähren die Feuerwehrleute jeweils bei den zwei Jahrmärkten in Diedorf.

Die Feuerwehr Diedorf ist immer da – nicht nur, wenn es brennt

Jetzt ist es aber an der Zeit, die Freiwillige Feuerwehr Diedorf zu ehren, die stolz auf das 150-jährige Bestehen ihres Vereins zurückblickt und das Jubiläum mit geselligen Stunden kräftig feiern will. „Seit drei Jahren wird das Jubiläumsfest bereits von einem 24-köpfigen Festausschuss bis ins Kleinste geplant“, erklärt Vorsitzender Christian Graf. Bei der Ausführung tatkräftig unterstützt werden die Feuerwehrleute dabei von zahlreichen Helfern aus den eigenen Reihen und der Gemeinde. Gefeiert wird mit einem dreitägigen, bunten Festprogramm auf dem Skaterplatz in Diedorf an der B300, der dazu zu einem Festplatz wird.

Zum Fest der Freiwilligen Feuerwehr Diedorf ziehen auch die Fahnen feierlich in das Festzelt ein. Foto: Feuerwehr Diedorf

Gäste kommen aus Thüringen und aus Südtirol

Erwartet werden zahlreiche Freunde und Gäste der Diedorfer Feuerwehr. Besonders freuen sich die Kameradinnen und Kameraden auf den Besuch aus der Partnergemeinde Diedorf in Thüringen und der befreundeten Feuerwehr Latzfons in Südtirol. Begonnen wird für die jüngere Generation am Freitag, 14. Juli, mit einer 2000er Party mit DeeJay Short und einem Pizzamobil, die historische Oldtimerausstellung unter dem Motto "Vom Segeltucheimer zum Löschfahrzeug“ ist im Bereich der Bahnhofstraße am Samstag, 15. Juli, zu sehen. Für musikalische Unterhaltung im Festzelt sorgt an diesem Tag der Musikverein Ziemetshausen.

Selbstverständlich wurde auch an ein Kinderprogramm mit Kinderschminken und Löschwasserspritzen gedacht. Barbetrieb im Barzelt der Freiwilligen Feuerwehr Diedorf ist jeweils bis drei Uhr morgens. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist Sonntag, 16. Juli. Nach einem gemeinsamen Weißwurstessen und dem Festgottesdienst mit Segnung des von Bürgermeister und Schirmherrn Peter Högg gestifteten Fahnenbands und des neuen, in diesem Jahr in Betrieb genommenen, Einsatzfahrzeugs, einem Versorgungslastwagen der Firma MAN, folgt ein feierlicher Fahneneinzug ins Festzelt.

Der Blaulichttag soll vorwiegend viele Kinder anziehen

Es folgen Festansprachen, der Frühschoppen wird umrahmt von der Partnergemeinde Latzfons. Nachmittags ist Festbetrieb mit Livemusik der Musikkapelle Diedorf. Ebenfalls am Sonntagnachmittag laden die Diedorfer Feuerwehrler zum „Blaulichttag“ unter dem Motto „Vom Rettungshund bis zur Flughafenfeuerwehr“ auf das Festgelände. Damit hofft die Freiwillige Feuerwehr Diedorf vor allem auch viele Kinder anzuziehen. Unter anderem wird ein großes Flugfeldlöschfahrzeug der Bundeswehr in Klosterlechfeld vor Ort sein, das THW und ein Tauchcontainer. Bei Live-Musik der Musikkapelle Maingründel endet der Festbetrieb dann um 22 Uhr. In Eigenregie bietet die Freiwillige Feuerwehr Diedorf einen Kaffee- und Kuchenverkauf, dessen Erlös der Vereinskasse zugutekommt. Festabzeichen gibt es gegen eine Spende.