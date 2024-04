Frauen aus Europa berichten aus ihrem Leben

Das DieZ stimmt mit einer Veranstaltungsreihe auf die Europawahl ein. Den Anfang macht eine Dialogrunde mit Frauen aus verschiedenen Ländern der Europäischen Union.

Sie sind fünf von etwa 2,6 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, aber aus anderen Ländern der Europäischen Union stammen. Zuzana Jürgens, Gabriella Nemeth, Magdalena Oehler, Paola Redolfi und Liga Westerfeld berichten an einem "Runden Tisch" im Diedorfer Zentrum für Begegnung (DieZ) im Dialog aus ihrem Leben, ihren Motivationen, nach Deutschland zu ziehen und ihrem Alltag hier. Sie stammen aus Ländern von Lettland über Ungarn bis Italien. Das Gespräch, an dem sich auch das Publikum mit Fragen beteiligen kann, findet statt im Rahmen einer Veranstaltungsreihe des DieZ vor der Europawahl.

Wie frei fühlen sich Frauen in Ungarn? Was macht der jüngste politische Wandel in Polen mit der Gesellschaft? Und warum ist in Italien die Geburtenrate derart gering? Diese und andere Themen sollen in dem Dialog angesprochen werden. Mit am runden Tisch sitzen werden zudem Anna Brandmeir aus Deutschland sowie als einzige Frau aus einem Nicht-Mitgliedsstaat der EU, Liudmyla Bezzubik aus der Ukraine. Organisiert hat das Treffen die zweite Vorsitzende des DieZ-Trägervereins, Gerlinde Ströer. "Um Demokratie zu leben und zu festigen, sind Austausch, Dialog und politische Teilhabe notwendig", so ihre Überzeugung. Eine Anregung dazu, sich einzumischen, soll die Gesprächsrunde bieten.

Bürgermeister Peter Högg spricht ein Grußwort

Die Veranstaltung findet statt am Samstag, 27. April, um 19 Uhr im DieZ, Bahnhofstraße 18, in Diedorf. Unterstützt wird sie von der Hanns-Seidel-Stiftung, Bürgermeister Peter Högg wird ein Grußwort sprechen. Die Moderation liegt bei Jana Tallevi von der Augsburger Allgemeinen.

Der Runde Tisch ist nicht die einzige Veranstaltung des DieZ im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament am Sonntag, 9. Juni. Am Freitag, 10. Mai, stehen nachmittags Jung- und Erstwähler im Mittelpunkt. Unter anderem bei einem Europaquiz sollen sie auf die wesentlichen Fragen rund um die Europawahl, bei der erstmals auch Jugendliche ab 16 Jahren in Bayern wählen dürfen, vorbereitet werden. Diese Veranstaltung wird durchgeführt in Kooperation mit der Petra-Kelly-Stiftung. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, eine Anmeldung ist möglich per E-Mail an info@die-z.de. Für Verpflegung während der Veranstaltung ist gesorgt.

Wer vor der Europawahl noch mehr wissen will, hat dazu am Dienstag, 14. Mai, bei einem Vortrag mit Diskussion mit dem Titel "Mein Europa, ich rede mit!" Gelegenehit. Regine Völk von Europadirekt wird darüber informieren, wie Europa überhaupt funktioniert. (AZ)

