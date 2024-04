Diedorf

vor 51 Min.

Bürgermeister Högg: "Projekte in Diedorf treiben uns nicht in die Handlungsunfähigkeit"

Plus Bei der gut besuchten Bürgerversammlung in Diedorf gibt sich der Bürgermeister trotz hoher Schulden optimistisch. Der Verkehr bleibt eine der Hauptsorgen im Ort.

Von Angela David

Ja, die Projekte, die Diedorf in den nächsten Jahren angehen muss und will, seien ehrgeizig, Und ja, die Verschuldung der Gemeinde sei hoch und steige noch weiter. "Aber wir werden das meiste umsetzen können", gab sich Bürgermeister Peter Högg bei der Bürgerversammlung vor rund 120 Bürgerinnen und Bürgern in die Schmuttertalhalle optimistisch. Er sei sich sicher, dass der kürzlich beschlossene Haushalt auch die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erhalten werde.

Ein Bürger sah das Thema Finanzen nicht so entspannt und meinte im Hinblick auf die Haushaltsberatungen der vergangenen Wochen: "Die Gemeinde steht vor dem finanziellen Kollaps", dabei leiste sie sich "Luxusausgaben" wie das Umweltzentrum in Kreppen. Das sei zwar sehr anerkannt und wertvoll, "aber mit einer Übertragung an den Landkreis oder den Bezirk würde ein großer Klotz für die Gemeinde wegfallen", schlug der Bürger vor. Högg sah im Gesamtbild das Umweltzentrum, das auch den renommierten Titel "Umweltstation" erhalten habe, nicht "als übermäßig große Belastung", zumal es sich auch kein anderer Träger übernehmen werde. Diese Projekte treiben Diedorf sicher nicht in die Handlungsunfähigkeit, meinte der Bürgermeister. Zumal der Gemeinderat im Hinblick auf 2025 intensiv nach Lösungen suchen werde, die Finanzen in den Griff zu bekommen. So war sich das Gremium bei der Verabschiedung des Haushalts (mit sechs Gegenstimmen) klar, dass der Finanzplan für die kommenden Jahre noch dringend eine Überholung mit dem Rotstift braucht.

