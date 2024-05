Holzkünstler Olli Marschall öffnet wieder sein Gartenatelier

Im Gartenatelier in der Steppacher Straße in Diedorf sind inzwischen 180 Exponate zu sehen. Sonntags ist dort im Frühjahr geöffnet. Es gibt auch ein Musikprogramm.

Bildhauer und Holzkünstler Olli Marschall öffnet, wie jedes Jahr, wieder sein Gartenatelier in der Steppacher Straße 1 in Diedorf. Jeden Sonntag von 5. Mai bis 16. Juni sind dort zwischen 15 und 18 Uhr rund 180 Exponate aus fünf Jahresthemen zu sehen. Darunter sind auch zehn neue Werke zum Thema Fraktale und Assemblagen. Wie Olli Marschall selbst sagt, hat er sich in den vergangenen Jahren exzessiv mit dem Erstellen von Lochskulpturen und Blasenobjekten beschäftigt und wurde so zum Spezialisten für den skulpturalen „Draufblick, Einblick und Durchblick“.

Als Werkzeuge habe er in dieser Zeit hauptsächlich Topfsägen und Kettensägen verwendet. Nun blicke er auf zahllose „Bruchstücke“ von größeren Artefakten. Selbst diese "Reste der Reste" platziere er liebevoll wie Land-Art Mandalas im Arbeitsbereich. Die großen, fertigen Werke sind im Gartenatelier zu sehen. Im Rahmenprogramm ist dort auch Musik geboten. So spielen am Eröffnungstag Florian Pachmayr (Cello) mit Holger Marschall (Gitarre) spanische und lateinamerikanische Klassik.

Musikprogramm von Alphorn bis Tango

Am Sonntag, 12. Mai, begegnen sich Alphorn und Akkordeon in einer ungewohnten Klangkombination mit Ulrike Tusch und Franz Schlosser, die ihre Stücke mit einer gehörigen Portion Humor präsentieren. Am Sonntag, 2. Juni spielt Geigerin Ralitsa Bogdanova mit Ratko Pavlovic am Akkordeon ein meisterliches Cross-over-Programm. Zum Abschluss am Sonntag, 16. Juni, treten fünf Musikerinnen des Akkordeon-Ensembles Hanne Heim auf und entführen in die Welt des Tangos. Die Konzerte beginnen jeweils um 16 Uhr.

Die Aufführungen finanzieren sich aus Spenden. Sie finden inmitten der Ausstellung, zwischen den Exponaten statt. Einige Sitzplätze und überdachte Bereiche sind vorhanden. Bei sehr schlechtem Wetter könnte der Auftritt ausfallen, Infos sowie Anmeldung unter Telefon 01715017582 oder im Internet unter www.ollimarschall.de/neues. (AZ)

